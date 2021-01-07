رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يحوم فوق أدنى مستوى منذ 2018 بعد فوز بايدن

الخميس 07/يناير/2021 - 11:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ارتفع الدولار اليوم الخميس، ليحوم فوق أدنى مستوياته في قرابة ثلاثة أعوام، وذلك بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، مما يمهد الطريق أمام تحفيز مالي أكبر محتمل في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.

ولم تتأثر أسواق العملات كثيرا بمشاهد الفوضى في واشنطن بعد أن اقتحم مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكونجرس الأمريكي أمس.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 % إلى 89.567 في التعاملات المبكرة في لندن، لكنه ليس بعيدا عن أدنى مستوياته في التعاملات خلال الليل عند 89.206، وهو المستوى الذي لم يشهده منذ مارس 2018.

وهبط الدولار الأسترالي 0.3 % إلى 77.792 سنت أمريكي بعد أن لامس قمة ثلاث سنوات تقريبا عند 78.195 أمس الأربعاء.

وتراجع اليورو 0.2 % إلى 1.23030 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.2349 دولار أمس للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

وزاد الدولار 0.3 % إلى 103.385 ين بعد نزوله إلى 102.595 ين أمس للمرة الأولى منذ مارس.

لكن بعد انخفاض بما يقرب من سبعة بالمئة في 2020 لمؤشر الدولار ونزول بما يصل إلى 0.9 % في العام الجديد، قد تلتقط العملة الأمريكية الأنفاس بفعل بعض الانحسار لتعاملات مكثفة.

واستقر اليوان إلى حد كبير عند 6.4596 للدولار بعد أن أشارت السلطات الصينية إلى رغبة في وتيرة أبطأ للمكاسب.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني دون تغير يذكر عند 1.3615 دولار، إذ يواصل التحويم تحت قمة ثلاثة أعوام تقريبا عند 1.3703 دولار التي لامسها يوم الاثنين.

وسجلت بتكوين ذروة جديدة عند 37 ألفا و800 دولار اليوم، لتعزز قفزة بأكثر من 800 بالمئة منذ منتصف مارس وبلغت في أحدث تعاملات 37 ألفا و332 دولارا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

العراق يصدر أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكى ترامب

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 7-1-2021

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط: وضع إصابات «كورونا» مستقر والأعداد طبيعية

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

الأكثر قراءة

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

رسميًا.. جو بايدن الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية

أول تعليق من ترامب بعد إعلان فوز بادين بالرئاسة

العراق يصدر أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكى ترامب

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الآن.. تردد قناة دريم 2021

دراسة: الصين أمامها عمل كثير لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية

دراسة: الأمريكيون من السود الأكثر ترددًا فى أخذ لقاح كورونا

لماذا فشل علاج الاضطراب ثنائى القطب مع غالبية المرضى؟

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

الفنون التشكيلية تطرح معرض الفنانة أميرة مناح للمشاهدة الإلكترونية

وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق معرض مصر الدولي للفنون

الثقافة تطلق مبادرة الجولات التراثية وموقع «ذاكرة المدينة»

«سقف الغرفة».. كتاب جديد لسمر طاهر عن دار كتبنا