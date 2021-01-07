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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

1353 إصابة جديدة بكورونا فى الفلبين

الخميس 07/يناير/2021 - 11:51 ص
جريدة الدستور
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سجلت الفلبين 1353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد 482 ألفًا و83 حالة.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن إجمالي عدد المتعافين في البلاد وصل إلى 449 ألفًا و52 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات من الفيروس 9 آلاف و356 حالة.

يشار إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في العالم كانت قد وصلت إلى 87.15 مليون إصابة و1.88 مليون وفاة منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين أواخر عام 2019.

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