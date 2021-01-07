الفنون التشكيلية تطرح معرض الفنانة أميرة مناح للمشاهدة الإلكترونية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية طرح معرض الفنانة أميرة مناح للمشاهدة البانورامية إلكترونيا، وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة (خليك في البيت - الثقافة بين ايديك) للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.معرض الفنانة أميرة مناح أقيم في الفترة من 08052013 إلى الفترة 19052013– مركز سعد زغلول الثقافي، ويمكن الآن متابعته عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الفنون التشكيلية.الفنانة أميرة مناح قال عنها ياسر سلطان في "الحياة": "الرسامة أميرة مناح التفتت إلى ما يحمله المنظر الطبيعى من مقومات تشكيلية لا حدود لها، وكان مصدر إلهام لها عبر تجربتها الفنية منذ تخرجها فى الفنون الجميلة فى القاهرة عام 1990، وكان منطلقًا كذلك لأعمال عرضتها أخيرًا فى مركز سعد زغلول الثقافي في القاهرة، وهذه الأعمال تتراوح ما بين التجريد والمباشرة وتتعامل مع المشهد الطبيعي كخامة طيعة يمكنها أن تحمل ضمن ما تحمل من إيحاءات ورؤى مختلفة شيئًا من سلوكها الفني الذي ينحاز إلى اللون".