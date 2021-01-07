إزالة 8 حالات تعدي على الاراضي الزراعيه وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب،مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( كوم حماده - دمنهور - أبو حمص) عن إزالة ٧ قطع مقسمة ومحاطة بسياج من الصاج تمهيدا للبناء من الداخل بمساحة 1200 متر خارج الحيز بعزبة الحداد التابعة للوحدة بصفط العنب بكوم حماده.كما تم إزالة تعدي على أرض زراعية عباره عن أسوار طولية وعرضية على هيئة مقابر إزاله كليه،و إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 700 م٢ بقرية دسونس ام دينار بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض،و إزالة حالة تعدي بمساحة 200م بقرية بركة غطاس بأبو حمص عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، كما تم إيقاف أعمال صبة سقف دور أول مخالف بناحية دسونس علي طريق 105 ومصادرة معدات البناء.