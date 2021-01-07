مفتي الجمهورية يُهنئ علي جمعة لتعيينه عضوًا بالبرلمان

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، على اختياره من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتعيينه عضوًا بمجلس النواب.وأكد المفتي في تهنئته، اليوم الخميس، أن وجود الدكتور علي جمعة في مجلس النواب يمثل إضافة كبيرة في مسيرة تجديد الخطاب الديني، ودفع مسيرة الوطن إلى الأمام.كما توجه المفتي بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يعينه في مهمته الجليلة لخدمة الدين والبلاد والعباد، وأن يجعله مسددًا ومؤيدًا فيما يخطو إليه من أجل الصالح العام.