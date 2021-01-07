«سيدات الأعمال»: نخطط لدعم التعليم الفني والمشاريع متناهية الصغر

نظم المجلس العربي لسيدات الأعمال، بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، ندوة تحت عنوان "التحولات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة في ظل جائحة كورونا"، شارك فيها الدكتورة عبير عصام رئيس مجلس الأمناء للمجلس العربي لسيدات الأعمال، والدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي، وسامية أبو النجا، الأمين العام للمنتدى، ومحمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والمستشار أيمن عبد الغني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومصطفى شرف مسئول الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج ممثلا لوزارة التعليم والتعليم الفني، وطارق جلال رئيس قطاع المشروعات ببنك التنمية الصناعية.واستعرضت الدكتورة عبير عصام، دور المجلس خلال الفترة السابقة وتحديدا في ظل أزمة كورونا، من دعم المجلس للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إطلاق مبادرة ومنحة "صنعة" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف دعم التعليم الفني والصناعات الصغيرة، مشيرة إلى أن المجلس كرم على هامش الندوة الأول على الجمهورية بالتعليم الفني محمد رزق والذي التحق بكلية هندسة شبرا، وهو ضمن رعايه المجلس للتعليم الفني.وشددت «عصام » خلال كلمتها بالصالون الشهري للمنتدي الاستراتيجي، أن المجلس العربي يولي اهتمامًا بالغا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفة "نتعاون مع البنوك لدعم التعليم الفني والمزدوج، فيما يخطط المجلس خلال 2021 باستمرار التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهيئة التنمية الصناعية والبنوك الممولة لتلك المشاريع والتي تدعم الاقتصاد الوطني، مشددة "ندعم خطط الدولة في كافة المناحي الاقتصادية، ونسعى لتعزيز التعاون بهدف توحيد الخطط لمستقبل أفضل اقتصاديا.