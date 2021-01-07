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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط لحوم فاسدة فى مصنع بسطرمة بالمنوفية

الخميس 07/يناير/2021 - 11:47 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة تفتيشية مكبرة برئاسة أشرف الليثي، وبالاشتراك مع الطب البيطري والرقابة التموينية ورخص المحلات، أسفرت عن ضبط مصنع للبسطرمة بقرية بهواش وتم التحفظ على 180 كجم لحوم مجمدة مستخدمة في التصنيع وتبين عدم صلاحيتها، كما تم ضبط مصنع لمنتجات اللحوم المصنعة بقرية برهيم وتم ضبط 130 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تضمنت الحملة التفتيشية من ضبط جزار بقرية سدود لعرضه وبيعه لحومًا مذبوحة خارج السلخانة وبأختام مقلدة وتم التحفظ على المعروضات ومصادرة اللحوم الموجودة بالثلاجات وتم تحرير محاضر بذلك وإحالة الموضوع للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات.

وفى ذات السياق تم تنظيم حملة مكبرة بمنوف لتكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع ورفع وإزالة الإشغالات ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين تيسيرًا للحركة المرورية أمام المواطنين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارة البيطرية والرقابة التموينية والأغذية وممثلي السلامة والصحة المهنية ومسئولي الإشغالات ورخص المحلات وشئون البيئة برئاسة مركز ومدينة منوف، حيث تم المرور على عدد من محلات بيع الأغذية واللحوم والأسماك والمطاعم والمخابز والمحال التجارية وتم ضبط المخالفين وتحرير محاضر بذلك.

يأتي هذا في إطار تكليفات محافظ المنوفية لرؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة باستمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للصالح العام.

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