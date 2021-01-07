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لايف ستايل

وكالة ناسا: تأثير مدمر لتغير المناخ على الأرض (صور)

الخميس 07/يناير/2021 - 11:44 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن سلسلة من صور الأقمار الصناعية الصادمة، تكشف التأثير المدمر لظاهرة التغير المناخي على كوكب الأرض.

وحسب موقع "ناسا" ستكون هناك صور من مواقع في جميع أنحاء العالم، في نقاط زمنية مختلفة ومقسمة إلى فئات مختلفة تغطي الجليد والتأثير البشري والمياه والمدن، وتظهر سلسلة الصور المأخوذة من الفضاء، التي يطلق عليها "صور التغيير"، تغييرات من مزيج من تغير المناخ، والتصحر، والفيضانات والحرائق.

وتشمل التغيرات حسب:

- انكماش الأنهار الجليدية في نيوزيلندا والثلوج في الصحراء الكبرى.

- ذوبان الجليد في كندا.

- الحد من السفر في ووهان في الصين بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

وتظهر مجموعة من الصور أن نهر "أوك" الجليدي في أيسلندا ذاب تمامًا، واشتعلت حرائق الغابات في الأرجنتين، وفيضانات موسمية في باكستان، والتقط نصف الصور قبل وقوع الحدث، وفي بعض الحالات قبل 4 عقود من وقوع الحدث، ونصفها يظهر الموقع نفسه بعد وقوع حادث كبير.

وتظهر صور الجليد البحري في القطب الشمالي التي التقطت بين عامي 1984 و2020، التغيير الملحوظ في امتداد المنطقة المتجمدة، حيث تظهر مقدار الذوبان في 36 عامًا.

ويقول باحثو المركز الوطني لبيانات الجليد والثلوج (NSIDC)، إن عام 2020 شهد ثاني أدنى امتداد للجليد البحري في القطب الشمالي في تاريخ سجلات الأقمار الصناعية البالغ 42 عامًا، وقال مدير NSIDC، مارك سيريز: "يتقلص الجليد في الصيف، لكنه يصبح أرقًا أيضًا".

وحدث الانخفاض القياسي للجليد البحري في القطب الشمالي في عام 2012، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت سجلات الأقمار الصناعية في عام 1979، ولكن الحد الأدنى لعام 2013 أكبر، واستمر في الاتجاه الهبوطي طويل الأجل لنحو 12% من الجليد البحري كل عقد منذ أواخر السبعينيات.

وقال جوي كوميسو، من وكالة "ناسا": "بالمعدل الذي نلاحظه، من المحتمل جدًا أن يختفي الجليد البحري الصيفي في القطب الشمالي تمامًا خلال هذا القرن".

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