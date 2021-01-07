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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

الخميس 07/يناير/2021 - 11:44 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
فاتن غلاب
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وصل مطار القاهرة الدولي، جثامين المصريين الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري بالسعودية، أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة، وذلك لاستقبال جثامين ذويهم المتوفين.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الجثامين وصلت على متن طائرة الخطوط السعودية، قادمة من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد إنهاء كل الإجراءات الخاصة بهم، وحاليًا يتم إنهاء إجراءات خروجهم من خلال الحجر الصحي لتسليم الجثامين لأسرهم.

وكان السفير عمرو محمود عباس صرح بأن القنصلية العامة بجدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 16 مواطنًا مصريًا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء سنة العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

وبحسب الأوراق الرسمية فإن عدد الوفيات من المصريين 3 معتمرين وهم: هشام رجب محمد ونجله حازم، وسيدة تدعى ياسمين حامد أحمد عبدالهادي، زوجة مقيم مصري هو أحمد السيد أحمد.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت عن أنه في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة المصرية في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة، تابعة لإحدى حملات العمرة.

كما ذكر بيان وزارة الخارجية أن القنصلية العامة المصرية في المملكة العربية السعودية، تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن وللوقوف على ملابسات الحادث.

وكانت وزارة الخارجية نوهت إلى أن القنصلية العامة مستمرة في المتابعة والتواصل مع المصابين لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لهم.

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