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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«عبد العزيز» يؤكد أهمية دخول الحكومة كضامن لشركات المقاولات للعمل بالخارج

الخميس 07/يناير/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إن المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حاليًا، ساهمت في إعادة تصنيف عدد كبير من شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات في مدن الجيل الرابع، كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن الجديد بالصعيد.

وأوضح «عبد العزيز» لـ«الدستور» أن أبرز مكاسب المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا، هي بروز سابقة أعمال جيدة للشركات تؤهلها للمنافسة عالميًا، مدفوعة بحجم الأعمال المقرر تنفيذها في بعض الدول العربية، كإعادة أعمار ليبيا والعراق، والتي بدأت الحكومة في تدشين لجان مشتركة مع تلك الدول للتعاون فى عمليات إعادة الإعمار.

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد، أهمية دخول الحكومة كضامن لشركات المقاولات التي تسعى إلى تنفيذ مشروعات خارجية بدولة العراق على سبيل المثال، لضمان أعمالهم ومستحقاته.

وتابع، أن موافقة الحكومة المصرية على إصدار خطابات ضمان لشركات المقاولات سيدعمها للمنافسة في الخارج؛ خاصة أن خطابات الضمان والتسهيلات التي سيتم إقرارها للشركات هي العائق الوحيد أمام حصولها على الأعمال الخارجية.

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