وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق معرض مصر الدولي للفنون

أعلن الفنان محمد يونس عضو مجلس أمناء الدورة الثانية لمعرض مصر الدولي للفنون "إيجبت آرت فير" الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة من المعرض والذي يجري التجهيز لانطلاقه في الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل.ويعد المعرض الحدث الأول من نوعه الذي يجمع تشكيلة واسعة من الفنانين العرب والمُهتمين والنقاد والرعاة وجامعي الأعمال الفنية من كافة أنحاء المنطقة، ويُساهم المُشاركون جميعًا بحضورهم الفاعل في إثراء الحدث بالمزيد من الحوار والتفاعل بين الجمهور والفنانين المُشاركين.وسينضم هذا العام إلى مجلس أمناء المعرض مجموعة بارزة من الشخصيات العامة والفنانين والأكاديميين، بينهم على سبيل المثال الفنان أحمد نوار، ومحمد عبلة، والنجمة السورية البارزة كندة علوش، بالإضافة إلى نخبة بارزة من رجال الأعمال والشخصيات العامة.يسعى معرض مصر الدولي للفنون - وهو أكبر حدث فني من نوعه تشهده القاهرة - إلى مد خيوط الحوار والتعاون بين الفنانين وأصحاب الجاليريهات والجمهور من كافة الأطياف، بما فيهم جامعوا الأعمال الفنية والقيمين والنقاد، وكذلك المهتمين بالممارسات الفنية الحديثة والمعاصرة في مصر والمنطقة العربية.وقال عضو مجلس الأمناء محمد يونس: "تأتي هذه الدورة في ظل ظروف استثنائية عصيبة فرضها وباء كورونا على النشاط الثقافي والاقتصاد العالمي، ما يستلزم منا مزيدًا من التحدي والجهد، وعلى الرغم من وجود هذه التحديات والصعاب إلا أن الإصرار على تنظيم هذا الحدث الهام في مثل هذا التوقيت، يُعد فرصة سانحة لحركة الفن في مصر والمنطقة من أجل النهوض من جديد، ومؤشرًا للتعافي من هذه المحنة القاسية التي ألّمت بالمنطقة والعالم أجمع".وأضاف يونس: "معرض مصر الدولي للفنون (إيجبت آرت فير) هو أحد الفعاليات الدولية الهامة والطموحة، الساعية للتواصل الجاد والمُثمر بين المُهتمين بالفن من مؤسسات وأفراد، ونعني بالفن هنا الممارسة الإبداعية بمعناها الأوسع والأشمل وعلاقتها الضرورية والأكيدة بكافة المجالات والنشاطات الأخرى".وتستضيف هذه الدورة طيفًا واسعًا من الممارسات الفنية لمُبدعين من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تمثل فرصة حقيقية لتأسيس نهج جديد من التعاون الفني البنّاء بين عواصم المنطقة العربية كافة.ولهذا الغرض وُجهت الدعوة للمشاركة لأفراد وجاليريهات ومؤسسات فنية من مصر والعالم للمساهمة في إثراء المشهد الفني القاهري بمزيج من التجارب الإبداعية الخلاقة، على أمل أن تسهم هذه التوليفة الفنية المتنوعة في إثراء المشهد الفني المصري والعربي.معرض مصر الدولي للفنون يقدم الدعوة للجميع من أجل الحوار والتباحث البناء حول التحديات التي تواجه المُهتمين بالعملية الإبداعية عبر سلسلة من حلقات النقاش والندوات التي سينظمها ويديرها نخبة من الفنانين والنقاد والقيمين. كما سيتيح لنا التطلع سويًا إلى العشرات من التجارب والأساليب الإبداعية الخلاقة لفنانين من مصر والعالم، يشاركون معًا فضاء العرض نفسه تحت سماء القاهرة.