سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 53.73 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.88 دولار ليبلغ 53.73 دولار في تداولات يوم، أمس الأربعاء، مقابل 50.75 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية أغلق خام برنت مرتفعا 70 سنتا ليبلغ 54.30 دولار للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 70 سنتا لتبلغ 50.63 دولار للبرميل.