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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 53.73 دولار

الخميس 07/يناير/2021 - 11:27 ص
برميل النفط الكويتي
برميل النفط الكويتي
وكالات
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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.88 دولار ليبلغ 53.73 دولار في تداولات يوم، أمس الأربعاء، مقابل 50.75 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أغلق خام برنت مرتفعا 70 سنتا ليبلغ 54.30 دولار للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 70 سنتا لتبلغ 50.63 دولار للبرميل.

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