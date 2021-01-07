ارتفاع إصابات كورونا فى سويسرا لـ470789

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 470 ألفًا و789 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت زيورخ، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 8109 حالات.وأشارت البيانات إلى أنه تعافي من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا 317 ألفًا و600 شخص من المصابين.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 45 أسبوعًا.