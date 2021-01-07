أول تعليق ألماني على فوز بايدن: نفتح صفحة جديدة للديمقراطية بأمريكا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، بعد إعلان فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن خلفا لدونالد ترامب، إن بايدن وكمالا هاريس نائبة بايدن، سيفتحان صفحة جديدة للديمقراطية بأمريكا في غضون أسبوعين.وصادق منذ قليل، كلا من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي على نتائج الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليفوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي بما يضمن له الرئاسة.يأتي هذا في أعقاب انقلاب العديد من حلفاء ترامب عليه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس في واشنطن إيمانًا منهم بما يكرّره دومًا من أنّ الانتخابات الرئاسية "سُرقت" منه.وأثارت أعمال العنف التي جرت الأربعاء وطريقة تعامل ترامب معها، وتمسّكه بمزاعم لا أساس لها من الصحّة بأنّه خسر الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق لم يقدّم أيّ دليل على حدوث أي منها، وغير ذلك من السلوكيات الغريبة، تساؤلات حول القدرات الذهنية للرئيس الأميركي على إكمال الأسبوعين المتبقيين من ولايته.