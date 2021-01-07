مقتل 5 مدنيين في غارة جوية جنوبي أفغانستان

أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان اليوم الخميس، مقتل خمسة مدنيين بينهم طفل، في غارة جوية بإقليم هلمند جنوبي البلاد.كما أصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص في الهجوم الذي نُفِّذ ليلا في منطقة بوشران بضواحي مدينة لاشكارجاه، بحسب ما قاله عطاء الله أفغان وعبد المجيد أخوندزاده، العضوان في المجلس المحلي.والضحايا هم ثلاث نساء وطفل وشاب، بحسب ما أوضحه المسؤولون.وأضاف المسؤولون أن الغارة الجوية ضربت منزلا مدنيا في المنطقة الخاضعة لسيطرة طالبان.ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم من تنفيذ القوات الأفغانية أم الجيش الأمريكي.