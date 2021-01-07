إطلاق الدورة الثانية من مسابقة «نوال مصطفى» لرائدات الأعمال

دشنت الكاتبة نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، الدورة الثانية من مسابقة «نوال مصطفى لرائدات الأعمال 2021» تحت شعار الحرف اليدوية والتراث المصري، وذلك في إطار التمكين الاقتصادي الذي تقدمه الجمعية من خلال برامجها المختلفة، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات المشاركة في المسابقة 6 فبراير 2021، ومن ثم إعلان النتيجة 8 مارس 2021.والمسابقة تستهدف جميع السيدات والفتيات فوق الـ18 عاما ممن لديهن موهبة في مجال الحرف والمشغولات اليدوية بمختلف أنواعها، وتنقسم الجوائز لفئتين الأولى حصول ثلاث فائزات على دعم كامل للمشروعات، والثانية حصول سبع فائزات على منح ودورات تدريبية في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.وقالت الكاتبة نوال مصطفى، إن الهدف الرئيسي للمسابقة، هو تشجيع النساء اللاتي يمتلكن مواهب في مجال الحرف اليدوية بمختلف أنواعها؛ وذلك للحفاظ على التراث المصري من الاندثار وللحفاظ على الهوية المصرية.