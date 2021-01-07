الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من بيت لحم والخليل وقلقيلية
الخميس 07/يناير/2021 - 11:21 ص
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين من بيت لحم ومن الخليل ومن قلقيلية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مخيم الدهيشة ببيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقلت اثنين آخرين من الخليل.
وفي قلقيلية، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا بعد أن داهم منزله وفتشه.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مخيم الدهيشة ببيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقلت اثنين آخرين من الخليل.
وفي قلقيلية، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا بعد أن داهم منزله وفتشه.