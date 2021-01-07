الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من بيت لحم والخليل وقلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين من بيت لحم ومن الخليل ومن قلقيلية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مخيم الدهيشة ببيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقلت اثنين آخرين من الخليل.وفي قلقيلية، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا بعد أن داهم منزله وفتشه.