الانتهاء من إنشاء 89 عمارة سكنية في العريش بشمال سيناء

أعلن وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة شمال سيناء، المهندس محمد رضوان العيادي، عن الانتهاء من إنشاء 89 عمارة سكنية تضم 2136 وحدة إسكان اجتماعي في منطقة السبيل بالعريش.وأشار "العيادي"- في بيان اليوم الخميس- إلى أنه يجري حاليًا استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي في شمال سيناء، بتكلفة 400 مليون جنيه.وأوضح أنه تم الانتهاء من مرافق الموقع العام للمشروع من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي لـ50 عمارة بإجمالي 1200 وحدة وتسليمها إلى المنتفعين بموجب قرعة علنية عليها، وجارٍ الانتهاء من المرافق الخاصة بباقي العمارات وهي 39 عمارة تضم 936 وحدة سكنية، إلى جانب إنشاء المباني الخدمية الخاصة بالمشروع ككل من مدارس ومحلات تجارية وغيرها.