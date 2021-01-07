حبس مالك شركة حجب كمامات وأسطوانات أكسجين عن السوق بالقاهرة

قررت النيابة العامة، حبس مالك شركة مستلزمات طبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 3900 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – سنون أنسولين" دون مستندات "مجهولة المصدر"، و30 أسطوانة غاز أكسجين، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.وكان العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، تلقى إخطارا من رجال مباحث التموين يفيد بتمكنهم من ضبط 3900 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – سنون أنسولين" دون مستندات "مجهولة المصدر" – 30 إسطوانة غاز أكسجين، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك إحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية "دون ترخيص" بالقاهرة.