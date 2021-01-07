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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

253 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

الخميس 07/يناير/2021 - 11:27 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 21 مليونًا و299 ألفًا و340 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 253 ألفًا و145 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الجامعة- وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 361 ألفًا و123 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 3865 حالة وفاة جديدة.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم توزيع 17 مليونًا و288 ألفًا و950 جرعة لقاح على الأقل في البلاد، وتم تطعيم 5 ملايين و306 آلاف و797 شخصًا على الأقل.

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