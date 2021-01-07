253 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 21 مليونًا و299 ألفًا و340 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 253 ألفًا و145 حالة إصابة جديدة.وذكرت الجامعة- وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 361 ألفًا و123 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 3865 حالة وفاة جديدة.ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم توزيع 17 مليونًا و288 ألفًا و950 جرعة لقاح على الأقل في البلاد، وتم تطعيم 5 ملايين و306 آلاف و797 شخصًا على الأقل.