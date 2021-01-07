المرور تعاود فتح 11 طريقا عقب غلقها بسبب الشبورة

عاود رجال الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، فتح 11 طريقا رئيسيا بعد أن أعلنت عن غلقها بسبب الشبورة المائية حرصا على حياة المواطنين.وضمت الطرق التي أعيد فتحها أمام حركة المرور بعد انقطاع الشبورة، فتح طريق الفيوم، تم فتح طريق الإسكندرية الصحراوي، تم فتح طريق الإسماعيلية، فتح الطريق الرابط الدولي من كفرالشيخ اتجاه بلطيم، وتم فتح طريق السويس بعد تحسن في الأحوال الجوية.كما تم فتح الطريق الرابط الدولي دمياط المتجه إلى بلطيم أمام حركة المرور، تم فتح طريق العلمين أمام حركة المرور، فتح محور الضبعة، فتح الطريق الساحلي من بوابات الحمام، فتح طريق ٣٠ يونيو أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة، وتم فتح طريق الكريمات أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.