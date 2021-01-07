إعادة فتح طريق العلمين ومحور الضبعة بعد تحسن الطقس

أعادت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، طريق العلمين الصحراوي وكذلك تم فتح محور الضبعة أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة، وتحسن مستوى الطقس ووضوح الرؤية، مع متابعة مستمرة من غرف عمليات الإدارة العامة للمرور لتنظيم حركة السير، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.وفي السياق كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة، اليوم، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، ونفذت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر، ورفعت الإدارة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار في ظل التقلبات المناخية الحالية التي تشهدها البلاد.ووضعت الإدارة عددا من الأمكنة على الطرق السريعة لضبط المخالفين ووضع أجهزة رادارات لضبط السرعات، كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة.