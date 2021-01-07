رصد 16 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا رصد 16 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات حلب (1) واللاذقية (4) وحماة (4) وإدلب (8) وحماة (3).وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجانب التركي في اللجنة المذكور أعلن بدوره عن رصد 8 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي في اللجنة لم يتأكد من هذه الانتهاكات.وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية في الأراضي السورية.