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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

جولة موسعة لمسؤولي الإسكان بمشروعات العاصمة الإدارية

الخميس 07/يناير/2021 - 11:10 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفنى للوزير، أمس، بجولة تفقدية موسعة للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهم المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسؤولو شركات المقاولات المُنفذة للمشروعات.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، بدأ مسؤولو وزارة الإسكان، جولتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد مشروع الحدائق المركزية، وقاموا بالمرور على جميع قطاعات المشروع، وشددوا على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومى الهام الذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر.

كما تفقد مسئولو الوزارة، مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يجرى بها تنفيذ 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وتجول مسؤولو وزارة الإسكان، بمنطقة الأعمال المركزية، وقاموا بتفقد أحد الأبراج، وكذا نموذج تشطيب الوحدات، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى، وجارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات بعدد من الأبراج الجارى تنفيذها.

وانتقل مسئولو وزارة الإسكان لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، ومتابعة إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمواطنين - التى يجرى تسليمها حاليًا -، والاطمئنان على توصيل أعمال المرافق ورصف الطرق، من أجل تسليم الوحدات لمستحقيها مكتملة الخدمات، وكذا تفقدوا موقف تنفيذ الأعمال بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة".

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