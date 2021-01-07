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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الثأر» يقتل صاحب محل على يد 4 أشخاص بحلوان.. والنيابة تُصدر قرارًا

الخميس 07/يناير/2021 - 11:08 ص
جثة
جثة
نجلاء رفاعي
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قررت النيابة العامة، حبس 4 متهمين شرعوا فى قتل صاحب محل بعدما أصابوه بطلقتين، على خلفية خصومة ثأرية في حلوان، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الشروع في القتل.

تلقت غرفة النجدة، بلاغًا من الأهالي بإصابة شخص نتيجة إطلاق النار عليه في حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات تعرض صاحب سوبر ماركت لإطلاق نار داخل المحل الخاص بسبب خصومة ثأرية بينه وآخر، حيث استعان الأخير بـ 3 أشخاص وأطلق أحدهم النار، ما أسفر عن إصابة المجنى عليه بطلقتين، ونقله للمستشفى لتلقى العلاج، والقبض على جميع المتهمين.


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