مقتل وإصابة 8 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم مسلح شمال البلاد

أعلن مسئول أفغاني أن 6 على الأقل من قوات الأمن لقوا حتفهم فيما أصيب اثنان آخران إثر هجوم شنه مسلحو حركة "طالبان" على قاعدة أمنية في إقليم "قندوز" الواقع شمالي البلاد.ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس عن عضو المجلس الإقليمي "عمرو الدين والي" قوله إن الهجوم وقع في منطقة "باند خان أباد" بالإقليم، مشيرا إلى أن مسلحي طالبان قاموا بأسر خمسة من جنود الجيش كرهائن، كما سقطت القاعدة في قبضتهم.ولم يرد أي تعليق بعد من جانب قوات الأمن على هذا الهجوم.