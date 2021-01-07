20 ألف فريق طبي لمتابعة مصابي كورونا في العزل بـ3 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 20 ألف فريق طبي للمرور على المنازل في 3 محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية" لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الفرق الطبية مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل جميع البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين، وأجهزة قياس درجة الحرارة.وأشارت الوزارة إلى أنه هذه الفرق تعمل ضمن إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مصابي كورونا بالعزل المنزلي التي انطلقت أمس الأربعاء في المحافظات الأعلى انتشارا للإصابة بالفيروس.ولفتت الوزارة أن الفرق الطبية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والوقاية للفيروس وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.