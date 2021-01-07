201 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الخميس، عن تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 161 ألفًا و54 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أن 812 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 147 ألفًا و388 متعافى.وبحسب الوزارة، توفي 11 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس ألفين و901 حالة وفاة، بينهم 695 شخصًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.