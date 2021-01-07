الثقافة تطلق مبادرة الجولات التراثية وموقع «ذاكرة المدينة»

مع بداية عام 2021؛ أطلقت وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، مبادرة الجولات التراثية الذي يعد المشروع الرابع لسلسلة "ذاكرة المدينة"، وجاء ذلك خلال الاجتماع مع المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، حيث وافقت على إطلاق مبادرة "الجولات التراثية" وإطلاق موقع "ذاكرة المدينة" الذي أعده الجهاز وهو http:www.memoryofthecity.gov.eg الذي يضم كل مشروعات وإصدارات السلسلة.أوضح ذلك رئيس الجهاز، مضيفا أن أولى الجولات التراثية ستكون لجزيرة الزمالك لما لهذا الحي من قيمة تراثية متفردة، فحي الزمالك من أجمل وأعرق أحياء القاهرة، وأول ظهور لجزيرة الزمالك فى نهر النيل كان وقت العصر المملوكي في عهد السلطان الكامل شعبان بن الناصر محمد بن قلاوون وسميت الجزيرة الوسطى لأنها كانت ما بين حي بولاق وحي الروضة، وتم بناء القصور وزراعة الجناين وأماكن للسكن وأصبحت من وقتها من أجمل متنزهات القاهرة.سميت الزمالك نسبة لعهد محمد علي باشا عندما بنى قصره هناك وبنى لحاشيته "عشش من البوص" وكلمة "زملك في اللغة الألبانية معناها العشة البوص" وجمعها "زمالك"، كما أن حي الزمالك يزخر بالتحف المعمارية والتي قام بتصميمها عدد من المعمارين المشهورين في ذلك الوقت.ويشمل الموقع الإلكتروني لذاكرة المدينة أيضا لوحات أهم الشخصيات التي تم تنفيذها في مشروع "هنا عاش" من مثقفين ومبدعين وفنانين أثروا الحياه الثقافية في مصر، بالإضافة إلى لوحات مشروع "حكاية شارع" والذي يعرف بالشخصيات التي تحمل شوارعنا أسمائهم مثل شجر الدر وابن زنكي وغيرهم، إضافة لكتاب "جزيرة الزمالك – القيمة والتراث" والذي يعد أول إصدار للجهاز من سلسلة "ذاكرة المدينة" التي يوليها الجهاز اهتمامًا خاصا للتعريف بالمدن المصرية ذات الطابع المعماري المتميز والحفاظ على الهوية العمرانية المصرية.وتعتبر مبادرة ذاكرة المدينة والجولات التراثية رسالة هامة للحفاظ على التاريخ العمراني والاجتماعي للحياء التاريخية المختلفة ورؤيا جديدة للسياحة الثقافية لشوارع وعمران المدينة، وقد وجهت وزير الثقافة بضرورة التعاون مع المدارس والجامعات ومراكز الشباب في نشر هذه المبادرة التي تساهم في نشر الثقافة والوعي بأهمية الحفاظ على الهوية المصرية مجتمعيا وعمرانيا.