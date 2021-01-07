دفاع ربيع ياسين: البلاغ ضد طبيب المنتخب لم يتطرق لعمل لجنة تقصي الحقائق

قال المحامي محمد رشوان، إن البلاغ المقدم من الكاتبن ربيع ياسين ضد طبيب المنتخب لم يتطرق لعمل لجنة تقصي الحقائق المكونة من اتحاد الكرة والخاصة بالواقعة، وإنما جاء لحفظ الحق.كان ربيع ياسين تقدم ببلاغ للنائب العام ضد طبيب منتخب الشباب؛ لنشره أخبار كاذبة عن بعثة مصرية الرسمية في كأس شمال إفريقيا للشباب بتونس.وذكر البلاغ قيام وليد فاروق منظور عبد العليم، ويعمل طبيب المنتخب المصري للشباب أنه وعبر قناة "إم بي سي"، برنامج "الحكاية"، فوجئ الشاكي بقيام بـ"منظور" يكيل له الاتهامات ويؤكد أنه هو السبب في نقل فيروس كورونا إلى بعثة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم قبيل السفر إلى تونس للمشاركة في المعترك الإفريقي المؤهل لكأس العالم.