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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة تشكيل عصابي تخصص في تزوير «كارنيهات» المؤسسات الإعلامية

الخميس 07/يناير/2021 - 11:03 ص
محكمة
محكمة
محمد عيسي
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قررت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لمؤسسات إعلامية وصحفية، بقصد ترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية، للمحاكمة أمام الجنايات، وذلك في القضية رقم 16124 لسنة 2019 جنايات الازبكية، والمقيدة برقم 2163لسنة 2019 كلي شمال القاهرة.

وجاء في قرار الاحالة انه: "بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، "د. د"، 23 سنة، مونتير حر، و"إ. م"، 51 سنة، بدون عمل، لأنهما في غضون عامي 2019، 2018 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة اشتركا بطريقي الاتفاق فيما بينهما، والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين منسوبين لاحدي النقابات "كارنيهين منسوبين النقابة العامة للصحافة والطباعة
والاعلام - اللجنة النقابية المهنية بالجيزة".

وأضاتف القرار:" وذلك بان اتفقا علي تزويرهما وأمدا المجهول بالبيانات المراد اثباتها فأنشأها المجهول على غرار المحررات الصحيحة، ودون بياناتها ذيلها بتوقیعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهات ومهرها ببصمات أختام وعلامات مقلدة عزاها زورا لتلك الجهات واستعملها المتهم الأول في الغرض الذي زورا من اجله مع علمه بتزويرهما".

وجاء في أقوال معاون مباحث قسم شرطة الزبكية، بأنه وحال مروره الأمني بدائرة القسم استوقف المتهم الأول عقب وضعه لنفسه بأحد مواقف الشك والريبة، وقدم له كارنيه منسوب صدوره للنقابة العامة للصحافة والاعلام، وبسؤاله أقر له بكونه مزورا وبتفتيشه عثر معه على كارنيه آخر منسوب لذات الجهة وارشده عن المتهم الثاني القائم بتزويره وبضبطه أقر بارتكاب الواقعة وذلك باصطناع تفويض منسوب صدوره لتلك الجهة، وطباعة هذه الكارنيهات بإحدى شركات الطباعة والدعاية والاعلان.

واضاف ضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بتوصل تحرياته السرية إلي صحة واقعة الضبط على النحو الذي شهد به الشاهد الأول، وأردف بتوصل تحرياته إلى علم المتهم الأول بكون الكارنيهين المضبوطين حوزته مزورين.

كما جاء بأقوال باحث قانوني بالإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة القوي العاملة، بانه وبالاستعلام تبين عدم وجود لجنة نقابية مقيدة لدي مديرية القوي العاملة بالجيزة باسم اللجنة النقابية المهنية بالجيزة، وأنه يوجد لجنة نقابية تحت التأسيس باسم اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإعلام بمحافظة الجيزة.، مضيفة أن المتهم " د. د" غير مدرج ضمن أعضائها.

كما ثبت بالخطاب المرسل من مديرية القوي العاملة بالجيزة، عدم وجود لجنة نقابية مقيدة لدي المديرية باسم اللجنة النقابية المهنية بالجيزة (صحافة).

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