مراكز تحصين المواطنين ضد كورونا بالوادي الجديد

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم تخصيص مركزين لتحصين المواطنين بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".وأضاف محروس في تصريحات لـ"الدستور"، إن المديرية جهزت موقعين بشكل كامل ومؤمن طبيا وفنيا كموقع لاستقبال المواطنين لتلقي اللقاح بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، ومديرية أمن الوادي الجديد، لتأمين وتنظيم عملية التحصين ومواقع العمل.أوضح محرس، أن الموقع الأول هو المركز الطب بالخارجة، والموقع الثاني المركز الطبي بمدينة "موط" بمركز الداخلة، على أن تجري عملية التحصين بشكل اختياري وللشرائح والفئات التي حددتها وزارة الصحة.