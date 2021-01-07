رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق خدمة «فوري» لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع في 11 شركة

الخميس 07/يناير/2021 - 11:41 ص
شحن عدادات المياه
شحن عدادات المياه
محمد إبراهيم
طباعة
قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تيسيرًا علي المواطنين تم تفعيل خدمة فورى لشحن العدادات مسبقة الدفع دون الحاجة للتوجه لمركز خدمة العملاء، وذلك في 11 شركة تابعة للشركة القابضة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة في بيان له اليوم، أن الشركات التي شملتها الخدمة الجديدة هي: "مياه الإسكندرية- الغربية- الشرقية- بنى سويف- المنيا - المنوفية- أسيوط - البحر الأحمر- جنوب سيناء- محافظات القناة- القليوبية"، لافتًا إلى أن إجمالى عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب 16 مليون مشترك تقريبًا، ووضعت الشركة خطة لتغير "العدادات المعطلة" بعدادات مسبقة الدفع من خلال تركيب 2.2 مليون عداد حتى 30-6-2022.

يذكر أن الشركة القابضة أطلقت خلال الفترة الماضية تطبيق قراءتي للهاتف المحمول يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه وإبلاغ القراءات، وذلك لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

كما أتاحت خدمة السداد الإلكتروني الفواتير مياه الشرب من خلال تطبيق الهاتف المحمول 125 لعدد 10 شركات تابعة، وتأتى هذه الإجراءات ضمن خطة الشركة القابضة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول تعليق من ترامب بعد إعلان فوز بادين بالرئاسة

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

مصرع أم ونجلها في حريق منزلهما بكفرالشيخ

إطلاق خدمة «فوري» لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع في 11 شركة

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط: وضع إصابات «كورونا» مستقر والأعداد طبيعية

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

الأكثر قراءة

رسميًا.. جو بايدن الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية

أول تعليق من ترامب بعد إعلان فوز بادين بالرئاسة

العراق يصدر أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكى ترامب

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الآن.. تردد قناة دريم 2021

دراسة: الصين أمامها عمل كثير لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية

دراسة: الأمريكيون من السود الأكثر ترددًا فى أخذ لقاح كورونا

لماذا فشل علاج الاضطراب ثنائى القطب مع غالبية المرضى؟

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

الفنون التشكيلية تطرح معرض الفنانة أميرة مناح للمشاهدة الإلكترونية

وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق معرض مصر الدولي للفنون

الثقافة تطلق مبادرة الجولات التراثية وموقع «ذاكرة المدينة»

«سقف الغرفة».. كتاب جديد لسمر طاهر عن دار كتبنا