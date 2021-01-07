إطلاق خدمة «فوري» لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع في 11 شركة

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تيسيرًا علي المواطنين تم تفعيل خدمة فورى لشحن العدادات مسبقة الدفع دون الحاجة للتوجه لمركز خدمة العملاء، وذلك في 11 شركة تابعة للشركة القابضة.وأوضح رئيس الشركة القابضة في بيان له اليوم، أن الشركات التي شملتها الخدمة الجديدة هي: "مياه الإسكندرية- الغربية- الشرقية- بنى سويف- المنيا - المنوفية- أسيوط - البحر الأحمر- جنوب سيناء- محافظات القناة- القليوبية"، لافتًا إلى أن إجمالى عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب 16 مليون مشترك تقريبًا، ووضعت الشركة خطة لتغير "العدادات المعطلة" بعدادات مسبقة الدفع من خلال تركيب 2.2 مليون عداد حتى 30-6-2022.يذكر أن الشركة القابضة أطلقت خلال الفترة الماضية تطبيق قراءتي للهاتف المحمول يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه وإبلاغ القراءات، وذلك لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.كما أتاحت خدمة السداد الإلكتروني الفواتير مياه الشرب من خلال تطبيق الهاتف المحمول 125 لعدد 10 شركات تابعة، وتأتى هذه الإجراءات ضمن خطة الشركة القابضة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين.