مصرع وإصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج (صور)

لقي 4 أشخاص مصرعهم وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوى الشرقي في سوهاج بعد منتصف ليل أمس.وفور وقوع الحادث هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث والذي تبين أنه اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل، عند نقطة الكيلو 30.البداية بتلقي اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء أحمد فجر، مساعد المدير لشرق سوهاج، بوقوع حادث تصادم على طريق سوهاج البحر الأحمر، ووجود مصابين، تم الدفع بقوات المرور وقوات تأمين الطرق لمكان الحادث، ودفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، أنه نتج عن الحادث إصابة سعيد حامد عبدالعظيم 37 سنة، رجب عبداللطيف شعبان 53 سنة، عبدالعليم أبوالحمد عبدالعليم 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد رياض أحمد 23 سنة بسحجات وكدمات، وعمرو البدري محمد 31 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم يقيمون محافظة السويس، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.فيما توفي "ناصر. ح" 40 سنة، "مطاوع. ر" 59 سنة، "فادي. ن" 19 سنة، وجرى نقلهم لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، و"ربيع. عبدالعظيم. ر" 58 سنة، ونقله لمستشفى سوهاج التعليمي.كما قامت قوات المرور بالدفع قوات وأوناش لرفع حطام الحادث وفتح الطريق وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لتتولى التحقيق.