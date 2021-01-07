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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شمس الدين: المشروعات القومية خلقت منافسة بين شركات المقاولات

الخميس 07/يناير/2021 - 11:01 ص
شمس الدين يوسف
شمس الدين يوسف
علا العلاف
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قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن المشروعات القومية التي سيتم افتتاح المرحلة الأولى منها خلال العام الجاري 2021، أدت إلى طفرة في خبرات شركات المقاولات المحلية، وخلقت عشرات الشركات المؤهلة للمنافسة على مشروعات كبرى داخل وخارج مصر، بعد أن كانت المنافسة مقتصرة على «شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم».

وأوضح «شمس الدين» لـ«الدستور»، أن السنوات الأخيرة شهدت تطوير أعمال شركات مختلفة الفئات والأنشطة بجميع المدن الجديدة، والتي شهدت مشروعات مختلفة بين إسكان وطرق ومرافق، موضحًا أن النتائج ستظهر خلال الفترة المقبلة مع افتتاح المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى سعى الشركات لتنفيذ عدد كبير من المشروعات مدفوعة بتوجهات الحكومة لمضاعفة نسبة العمران في مصر.

وأضاف، أن منافسة الشركات المصرية المتوسطة على المشروعات خارج مصر، تحتاج إلى دعم حكومي قوي، معتبرًا أن دخول الحكومة كضامن سيساعد على دعم الشركات للحصول على أعمال كبيرة في الخارج.

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