بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية

وقعت وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة، بروتوكول تعاون بهدف تطوير قطاع الكهرباء، وإتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار سعي الحكومة لتنفيذ خطتها بشأن التحول الرقمي لوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة وتطوير وتحديث آليات العمل في كل جهة بصفة خاصة.وحسب بيان لوزارة الاتصالات، تبلغ مدة العمل بهذا البروتوكول عامين؛ ويشمل نطاق أعمال البروتوكول إتاحة جميع الخدمات المقدمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها للمواطن بصورة إلكترونية من خلال بوابة مصر الرقمية، وإنشاء وتفعيل تطبيق للموبايل بمختلف أنظمة التشغيل لتسجيل قراءة عداد الكهرباء بواسطة المشترك وإرسال القراءة بصورة إلكترونية مصحوبة بصورة العداد إلى قاعدة بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر مع تسجيل الموقع الجغرافى للعداد وربطه بالرقم القومى للمواطن خلال الاستخدام الأول للتطبيق، كما يشمل البروتوكول تنفيذ الربط بكافة منظومات الدفع الإلكتروني.وأكد الدكتور عمرو طلعتن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البروتوكول يأتي فى ضوء سعى الحكومة لتحقيق التحول الرقمي وتضافر الجهود بين كافة الوزارات من اجل النهوض بالقطاع الحكومي ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة؛ مشيرا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية من أجل إقامة مجتمع رقمى وإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل ميسر ومحوكم.وأوضح طلعت، أن الشراكة بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة شراكة مستمرة في ظل أهمية إتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية لما تمثلة من خدمات حيوية ذات أهمية كبرى لدى المواطن المصرى؛ مشيدا بما أنجزته وزارة الكهرباء والطافة المتجددة في تحقيق وثبة في جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين.وأشار وزير الاتصالات إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل من خلال تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلا فى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها من أجل تحسين جودة خدماتهم المقدمة للمواطنين، كما يهدف البروتوكول أيضًا إلى تقديم الدعم الفنى للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها فى كافة مجالات تطبيقات استخدام تكنولوجيا المعلومات وكافة المشروعات القومية ذات الصلة، وذلك بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى مجال استخدام أدوات وتكنولوجيا المعلومات.كما وجه طلعت الشكر لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وفريق العمل بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الجهود المبذولة والشراكة في تنفيذ هذه البروتوكول.في ذات السياق، أعرب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سروره لتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء"، في إطار سعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دخول عصر التحول الرقمي Digitalization وهو ربط الشبكة الكهربائية بتكنولوجيا المعلومات، كما تقدم بالشكر والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الدعم المتواصل لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لما فيه الصالح العام.وأكد شاكر أنه انطلاقًا من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة تسعى الحكومة بخطوات جادة نحو إنفاذ خطتها بشأن التحول الرقمى لوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة وتطوير وتحديث آليات العمل في كل جهة بصفة خاصة، وكذا تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا وذلك من خلال التعاون الوثيق بين كافة الوزارات كل في مجال اختصاصه، وإيمانًا بالدور الهام الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما تتضمنه تلك المرحلة من إعداد مصر للتحول الرقمى وتحقيق رؤية مصر 2030 والتي تضمنت أهدافها الاستراتيجية التوسع في استخدام الأساليب والتطبيقات الحديثة في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين وإعداد نظام يتسم بالشفافية ويتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه ويخضع للمساءلة المجتمعية.وأكد على أن تطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء يأتى في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية وتنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في التحول لمجتمع رقمى بما يُمكن مصر من الريادة في هذا المجال، وكذلك فى ضوء سعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية بهدف تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.