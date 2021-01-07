القفز من سفينة إدارة ترامب بسبب وصمة الديمقراطية

اتخذ العديد من مسؤولي البيت الأبيض قرارا بتقديم استقالاتهم، بعد أحداث الكابيتول مساء الأربعاء، والتي اعتبرها أعضاء الكونجرس الأمريكي "وصمة" لتاريخ الديمقراطية الأمريكية، وفقا لوسائل إعلام محلية.ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، فإن مستشار الأمن القومي روبرت أوبرايان، ونائبه يبحثان تقديم استقالتيهما خلال الساعات المقبلة، اعتراضا على أحداث العنف ليلة أمس.كما أشارت صحيفة "ديلي بيست" أن الساعات المقبلة سوف تظهر بها عدة استقالات، لافتة إلى أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تدخل طالبًا من كبار المسؤولين في البيت الأبيض تأجيل استقالاتهم لساعات كي تمر تلك الليلة.وكانت قدمت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض سارة ماثيوس، استقالتها الأربعاء، قائلة في بيان "شعرت بالانزعاج الشديد لما رأيته اليوم من عنف"، مضيفة "أمتنا بحاجة إلى انتقال سلمي للسلطة."بدورها تقدمت آن لويد سكرتيرة المناسبات الاجتماعية في البيت الأبيض باستقالتها، جراء أعمال العنف الذي شهدته أروقة الكونغرس أمس الأربعاء.ووصلت الاستقالات والقفز من السفينة إلى فريق الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، وذلك بعد قيامه بمنع مارك شورت، كبير موظفي نائب الرئيس مايك بينس من دخول البيت الأبيض، وفقا لبلومبيرغ.يأتي هذا فيما تصاعدت الدعوات في مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية للمطالبة بمحاسبة ترمب برلمانيًا.في حين أفادت شبكة ABC الأميركية أن بعض الوزراء يبحثون تفعيل التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأميركي الذي يسمح بتقديم طلب لعزل الرئيس ونقل صلاحياته إلى نائبه.يشار إلى أن متظاهرين اقتحموا عصر الأربعاء مبنى الكابيتول، ودارت بينهم وبين قوات الأمن مواجهات وسادت المكان فوضى تخلّلها مقتل امرأة بالرصاص، واضطر أعضاء الكونغرس للاحتماء ريثما وصلت تعزيزات أمنية واستعادت السيطرة على المبنى بعد حوالي أربع ساعات.وفي السياق، أفادت وكالة أسوشييتد برس اليوم الخميس بمقتل 4 من مؤيدي ترمب داخل الكونغرس بينهم امرأة.