قرقاش: التجارة وحركة التنقل مع قطر ستعود خلال أسبوع من الاتفاق

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الخميس، إن التجارة وحركة التنقل بين قطر والدول المقاطعة لها ستعود خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق بينها.وقال في مؤتمر صحفي: "عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا (بالسعودية) سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق.. لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة".وأضاف "تجاوزنا الأهم وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد".وقال إن بعض المسائل أسهل في إصلاحها وبعضها سيستغرق فترة أطول.