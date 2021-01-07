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محافظات

رئيس جامعة أسيوط: وضع إصابات «كورونا» مستقر والأعداد طبيعية

الخميس 07/يناير/2021 - 10:56 ص
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن 19 حالة من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد تم استقبالهم وحجزهم للعلاج بالمستشفى الجامعي، مشيرًا إلى أن الأعداد المصابة الخاضعة للعلاج لا تزال محدودة وهو معدل الإصابة الذى يستدعي العمل بالمرحلة الأولى من خطة استعدادات مستشفيات أسيوط الجامعية دون الحاجة إلى الانتقال للمرحلة الثانية من خطة المواجهة والمتضمنة الاستعدادات إلى التوسع في عدد الأسرة المخصصة للمرضى ومضاعفة أسرة العناية المركزة لاستيعاب أي زيادة في معدلات الإصابة لا قدر الله.

وأكد "الجمال"، على اتخاذ الجامعة الاستعدادات اللازمة؛ لمتابعته الوضع اليومى بالمستشفى الجامعي، من أجل التأكد من جود مخزون كافي الأكسجين والأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والتي تتضمن الأدوات الوقائية للأطقم الطبية وأجهزة التنفس الصناعي والأدوية والمحاليل، وتواجد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض في جدول عمل مكثف لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية.
 
ومن جانبه، وأوضح الدكتورعلاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن الحالات الموجودة حاليًا بالمستشفى الجامعي، تتضمن 17 حالة مستقرة وحالتين فقط في العناية المركزة دون الحاجة لاستخدام أجهزة التنفس الصناعي.

 مضيفًا أنه يجرى العمل بالمرحلة الأولى من خطة مستشفيات جامعة أسيوط لمواجهة فيروس كورونا لاستقبال المصابين من منتسبي الجامعة وأسرهم والحالات المحولة من مستشفيات وزارة الصحة، والتى تشمل تخصيص 18 غرفة فرز بالاستقبال العام، و82 سرير مجاني وخاص بالمستشفى الرئيسي، و6 أسرة للمصابين تحت سن 15 عامًا بمستشفى الأطفال.

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