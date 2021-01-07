رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل إحالة عصابة تهريب المهاجرين إلى إيطاليا واليونان للجنايات

الخميس 07/يناير/2021 - 10:55 ص
المهاجرين
المهاجرين
محمد عيسي
طباعة
أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد حنفى رياض، المحامى العام الأول، 4 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة تكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تهريب راغبي الهجرة خارج البلا، إلى دولتي "إيطاليا، اليونان" عبر "تركيا" بطريقة غير مشروعة، في القضية رقم 14669لسنة 2020، جنايات النزهة، والمقيدة برقم 2466 لسنة 2020، كلي شرق القاهرة.


وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت "الدستور" على نسخه منه: "أنه بعد الاطلاع على الأوراق وماتم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة (محمد. ع) 27 سنة، مقيم في مركز أطسا الفيوم، و(أحمد. م) 20 سنة، مقيم في المنصورة بالدقهلية، و(أحمد. ر) 22 سنة، مقيم في منية النصر الدقهلية، و(محمد. ر)، 23 سنة، مقيم في، منية النصر الدقهلية، بأنهم في يوم 28 سبتمبر2020، بدائرة قسم شرطة النزهة، محافظة القاهرة، أسسوا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول".

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين: "شرعوا في تهريب 6 من المهاجرين إلى دولتي إيطاليا، اليونان عبر تركيا حال كونهم لم يبلغوا ثمانية عشر عاما، عن طريق الجماعة الإجرامية محل الاتهام الأول وهي جريمة لها طابع غير وطني، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين المهربين سالفي الذكر".

وأوضح قرار الإحالة: "أنه وبناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا جناية بمواد القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين".

موضوعات متعلقة

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

العراق يصدر أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكى ترامب

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط: وضع إصابات «كورونا» مستقر والأعداد طبيعية

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

الأكثر قراءة

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

رسميًا.. جو بايدن الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية

أول تعليق من ترامب بعد إعلان فوز بادين بالرئاسة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

بركان «ميرابي» في إندونيسيا يطلق غازا ساخنا وحطاما

الآن.. تردد قناة دريم 2021

دراسة: الصين أمامها عمل كثير لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية

دراسة: الأمريكيون من السود الأكثر ترددًا فى أخذ لقاح كورونا

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

الكاتب فاروق مردم بك ضيف حلقة «المقهى الثقافي» اليوم

الفنون التشكيلية تطرح معرض الفنانة أميرة مناح للمشاهدة الإلكترونية

وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق معرض مصر الدولي للفنون

الثقافة تطلق مبادرة الجولات التراثية وموقع «ذاكرة المدينة»