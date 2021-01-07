«أولياء أمور مصر» يهنئ محمد أشرف لحصوله على المركز الأول بمهرجان الطفل المبدع

توجهت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بالتهنئة للطفل العبقري محمد أشرف الحاصل على المركز الأول بمهرجان الطفل المبدع لعام ٢٠٢٠ في مجال علوم الرياضيات.وقالت "الحزاوي" إن من المفرح أن هذه الأيام تشهد ميلاد مبدعين في شتى المجالات وهذا يثبت أن مصر مليئة بالمتميزين والمبدعين، قائلة: "نتمنى أن الدولة تدعم وتحتضن هؤلاء المبدعين فمستقبل مصر وتقدمها لن يتحقق إلا بمساعدة ابنائها المتميزين، كما نرجو من الإعلام تسليط الضوء على هؤلاء المتميزين حتى يكونوا قدوة لابنائنا".جدير بالذكر أن الطفل قبل أن يتم عامه الثاني ظهرت عليه علامات النبوغ، ومع بلوغ العام الثالث من عمره فاجأ والديه وقرأ عددا مكونا من ٣٦ رقما باللغة الإنجليزية دون أخطاء، مما دفع والده لتوثيق ذكائه ونبوغه بالصوت والصورة.ويقول الدكتور أشرف السعداوي، والد العبقري الصغير، في تصريحات صحفيه له: "أرسلت فيديو يرصد قراءة محمد لعدد كبير باللغة الإنجليزية إلى إدارة منشأة القناطر التعليمية وشاركت هذا الفيديو في مهرجان الطفل المبدع ليفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في علوم الرياضيات".وأضاف "السعداوي"، أن هذه ليست الجائزة الوحيدة التي حصدها محمد وهو مازال دون الخامسة، فقد حصد المركز الأول في مسابقة "عباقرة الرياضيات" على مستوى الجيزة.