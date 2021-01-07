«أولياء أمور مصر» يهنئ محمد أشرف لحصوله على المركز الأول بمهرجان الطفل المبدع
الخميس 07/يناير/2021 - 10:54 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
توجهت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بالتهنئة للطفل العبقري محمد أشرف الحاصل على المركز الأول بمهرجان الطفل المبدع لعام ٢٠٢٠ في مجال علوم الرياضيات.
وقالت "الحزاوي" إن من المفرح أن هذه الأيام تشهد ميلاد مبدعين في شتى المجالات وهذا يثبت أن مصر مليئة بالمتميزين والمبدعين، قائلة: "نتمنى أن الدولة تدعم وتحتضن هؤلاء المبدعين فمستقبل مصر وتقدمها لن يتحقق إلا بمساعدة ابنائها المتميزين، كما نرجو من الإعلام تسليط الضوء على هؤلاء المتميزين حتى يكونوا قدوة لابنائنا".
جدير بالذكر أن الطفل قبل أن يتم عامه الثاني ظهرت عليه علامات النبوغ، ومع بلوغ العام الثالث من عمره فاجأ والديه وقرأ عددا مكونا من ٣٦ رقما باللغة الإنجليزية دون أخطاء، مما دفع والده لتوثيق ذكائه ونبوغه بالصوت والصورة.
ويقول الدكتور أشرف السعداوي، والد العبقري الصغير، في تصريحات صحفيه له: "أرسلت فيديو يرصد قراءة محمد لعدد كبير باللغة الإنجليزية إلى إدارة منشأة القناطر التعليمية وشاركت هذا الفيديو في مهرجان الطفل المبدع ليفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في علوم الرياضيات".
وأضاف "السعداوي"، أن هذه ليست الجائزة الوحيدة التي حصدها محمد وهو مازال دون الخامسة، فقد حصد المركز الأول في مسابقة "عباقرة الرياضيات" على مستوى الجيزة.
وقالت "الحزاوي" إن من المفرح أن هذه الأيام تشهد ميلاد مبدعين في شتى المجالات وهذا يثبت أن مصر مليئة بالمتميزين والمبدعين، قائلة: "نتمنى أن الدولة تدعم وتحتضن هؤلاء المبدعين فمستقبل مصر وتقدمها لن يتحقق إلا بمساعدة ابنائها المتميزين، كما نرجو من الإعلام تسليط الضوء على هؤلاء المتميزين حتى يكونوا قدوة لابنائنا".
جدير بالذكر أن الطفل قبل أن يتم عامه الثاني ظهرت عليه علامات النبوغ، ومع بلوغ العام الثالث من عمره فاجأ والديه وقرأ عددا مكونا من ٣٦ رقما باللغة الإنجليزية دون أخطاء، مما دفع والده لتوثيق ذكائه ونبوغه بالصوت والصورة.
ويقول الدكتور أشرف السعداوي، والد العبقري الصغير، في تصريحات صحفيه له: "أرسلت فيديو يرصد قراءة محمد لعدد كبير باللغة الإنجليزية إلى إدارة منشأة القناطر التعليمية وشاركت هذا الفيديو في مهرجان الطفل المبدع ليفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في علوم الرياضيات".
وأضاف "السعداوي"، أن هذه ليست الجائزة الوحيدة التي حصدها محمد وهو مازال دون الخامسة، فقد حصد المركز الأول في مسابقة "عباقرة الرياضيات" على مستوى الجيزة.