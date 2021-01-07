تدريب أكثر من 19 ألف موظف مرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تناول نشاط الجهاز خلال عام 2020.وبحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس، قال الدكتور صالح الشيخ، إنه فيما يتعلق بمحور بناء وتنمية قدرات الموظفين، انتهى الجهاز خلال عام 2020 من تدريب 19 ألفًا و568 موظفًا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، كما نفذ 78 برنامجًا تدريبيًا ضمن مجموعة برامج الإدارة العليا استفاد منها 1339 موظفًا "مدير عام، رئيس إدارة مركزية، رئيس قطاع".وأشار البيان، إلى أن تم تنفيذ 25 برنامجًا تدريبيًا ضمن مجموعة برامج الإدارة الوسطى والإشرافية استفاد منها 732 موظفًا، ونفذ الجهاز أيضًا 41 برنامجًا تدريبيًا ضمن مجموعة برامج الإدارة التخصصية والمكتبية الحديثة، بإجمالي 945 موظفًا، و20 برنامجًا تدريبيًا ضمن مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بإجمالي 381 موظفًا.وفي مجال نظم المعلومات والتحول الرقمي، انتهى الجهاز من تهيئة عدد 100 حاسب آلي محمول "لاب توب"، و50 تابلت وتسليمها للعاملين بالجهاز مع "APN" للربط من خلال شبكة داخلية مؤمنة لتطبيق سياسة العمل عن بعد؛ نظرًا لظروف العمل في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سير العمل وصحة العاملين بالجهاز، وتهيئة كافة الأجهزة للعمل بطرق التراسل عن بعد، كما تم تحديث ومتابعة برامج مضاد الفيروسات وإجراء مسح لكافة الأجهزة والخوادم للتأكد من تأمين شبكة الجهاز، وإجراء اختبارات دورية للتأكد من كفاءتها.وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز تابع العمل في مشروع الذاكرة المؤسسية والذي يهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، كما تم الانتهاء من إنشاء ومراجعة وتحديث عدد 22 تطبيقا إلكترونيا وقاعدة بيانات منها منظومة تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، وتطبيق منظومة الترقيات والتسكين للعاملين بالدولة، وتدشين العديد من التطبيقات الالكترونية، منها مبادرة كل يوم كتاب، وإخدم بلدك بفكرة.