ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك والقطع الذهبية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك والقطع الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من أديس أبابا اشتبه عماد صلاح مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري قادم من الكونغو.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة عماد جاب الله مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.وتم تشكيل لجنة من أحمد مجاهد مأمور الجمرك تحت إشراف أميرة طلبة وحازم ياسين مشرفي الصالة لتفتيش حقائبه فتبين وجود عدد من السبائك والقطع الذهبية مخبأة داخل ثمار الأفوكادو وأكياس السكر بوزن 4 كيلو جرام.قرر عبدالعال نعمان مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.