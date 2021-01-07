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اقتصاد

وزيرا الاتصالات والتعليم العالي يبحثان تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية

الخميس 07/يناير/2021 - 10:52 ص
وزيرا الاتصالات والتعليم
وزيرا الاتصالات والتعليم
طارق عتمان
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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك تعاون دائم ومستمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمى لتنفيذ عدد من المشروعات التى تتكامل للاستفادة من الفرص التى تتيجها التكنولوجيات الرقمية لتطوير منظومة التعليم الجامعى وتطوير العملية التعليمية خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية التحول الرقمى للتعليم، وفي ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية.

وأشار الوزير إلى أبرز مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين والتى تشمل تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات إلى جامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها؛ فضلا عن تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده وزيرا التعليم والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية وميكنة المستشفيات الجامعية ورقمنة الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في نفس السياق أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية مشروع الجامعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات بها؛ لتلبية متطلباتها فى تحقيق التحول الرقمى.

وأضاف عبد الغفار اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على توفير الوقت وجهد العاملين بالمستشفيات، وذلك طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتعاون بين وزارتى التعليم العالي والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناول الاجتماع إجراءات إتمام البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات المصرية ومناقشة احتياجات الجامعات من حيث دعمها بأجهزة خوادم متقدمة، وتطوير ورفع كفاءة الشبكة الداخلية لمبانى بعض الكليات فى الجامعات الحكومية، ورفع سرعة الإنترنت داخل الجامعات، وإقامة معامل تخصصية فى مجال إنترنت الأشياء، كما ناقش الاجتماع الإجراءات التى تمت بمشروع الاختبارات المميكنة.

حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، وشيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس خالد متولى مدير إدارة خدمات الصحة الإلكترونية.

ومن وزارة التعليم العالى الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ورئيس اللجنة المشتركة للاختبارات الإلكترونية والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمى، وأحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات، والمهندس ناصر الأمير مدير وحدة التحول الرقمى، وعدد من السادة المسئولين بكلا الوزارتين.

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