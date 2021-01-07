رئيس وزراء اليونان يعرب عن انزعاجه من اقتحام الكونجرس الأمريكى

أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن انزعاجه جراء اقتحام المئات من المتظاهرين مبنى الكابيتول الأمريكي أمس، خلال اجتماع الكونجرس للتصديق على أصوات المجمع الانتخابي.وقال ميتسوتاكيس - وفقًا لصحيفة (كاثيميريني) اليونانية اليوم الخميس "أشعر بانزعاج شديد بسبب العنف والأحداث المروعة التي وقعت في واشنطن، الديمقراطية الأمريكية مرنة وذات جذور عميقة وستتغلب على هذه الأزمة".وتمكن المتظاهرون أمس من إسقاط الحواجز الموجودة أمام مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي، وتجاوزوا ضباط الشرطة، ثم ركض أنصار ترامب على الدرج وطرقوا الأبواب بقوة وحاولوا دخول المبنى عبر النوافذ.