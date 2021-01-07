فرض حالة الطوارئ فى طوكيو بسبب كورونا

أعلن رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في طوكيو والمنطقة المحيطة بها بسبب جائحة كورونا.وبلغت حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 مستوى قياسيًا جديدًا في اليابان، أمس الأربعاء، في حين تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة من خبراء الصحة لإعلان حالة طوارئ صارمة في محيط طوكيو الكبرى.ودفع ارتفاع حالات الإصابة طوكيو والمنطقة المحيطة بها إلى المستوى الأعلى من أربعة مستويات للتأهب، مما دفع الحكام المحليين للمطالبة بإعلان حالة طوارئ، ومن المتوقع أن يعلنها رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا الخميس.