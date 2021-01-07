الكنيسة الكلدانية في مصر تحتفل بعيد الغطاس

احتفلت الكنيسة الكلدانية في مصر، أمس، بقداس عيد الظهور الإلهي "الغطاس"، وفقا للتقويم الغربي برئاسة المدبر البطريركي للكلدان.وترأس الأب بولس ساتي راعي الكنيسة الكلدانية بمصر، صلوات عيد الغطاس، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم سانت فاتيما، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وشاركه صلوات قداس عيد الغطاس الشماسة والكورال، كما جدد الحضور خلال القداس وعد المعمودية وتباركوا بالمياه التي شهدت صلوات المعمودية بيد المدبر البطريركي.