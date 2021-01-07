إنذار 104 منشآت لعدم استيفاء شروط السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ

قال علاء ناصف مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 232 منشأة.وأضاف أنه تم تحرير إنذار لـ104 منشآت لعدم الاستيفاء ومنحها مهلة، كما تمت إعادة التفتيش على 126 منشأة انتهت بتحرير 25 محضر سلامة وصحة مهنية.وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشآت تفتيش دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 38 محضرًا للمنشآت المخالفة.