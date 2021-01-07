كبار رجال الأعمال بواشنطن يطالبون بإقالة ترامب

استنكرت منظمة الأعمال وقادة الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، أعمال العنف التي شهدها الكونجرس الأمريكي يوم أمس الأربعاء من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب.ونشرت المنظمة تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" أمس الأربعاء: "الفوضى التي تتكشف في عاصمة الأمة هي نتيجة جهود غير قانونية لقلب النتائج الشرعية لانتخابات ديمقراطية".واقترحت المنظمة التي تكتسب ثقلًا كبيرًا في البلاد، أن يفكر نائب الرئيس، مايك بنس، في الاستناد إلى بند من التعديل الدستوري الخامس والعشرين، الذي يسمح لأعضاء مجلس وزراء الرئيس بإقالته مؤقتًا من السلطة.وقالت: "أي شخص ينغمس في نظريات المؤامرة لجمع أموال الحملة هو متواطئ.. يجب على نائب الرئيس بنس، الذي تم إجلاؤه من مبنى الكابيتول، أن يفكر بجدية في العمل مع مجلس الوزراء لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين للحفاظ على الديمقراطية".