رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الكمامة» تُسقط أكثر من 17 ألف شخص في قبضة الأمن خلال 24 ساعة

الخميس 07/يناير/2021 - 10:48 ص
مخالفة لعدم ارتداء
مخالفة لعدم ارتداء الكمامات
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
ضبط رجال الأمن 17710 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 17161، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال عدد 549 لعدم سداد الغرامة المقررة، خلال 24 ساعة.

كما تم تحرير 633 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 207 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1185 أرجيلة.

واتخذت الداخلية الإجراءات القانونية قِبل الأشخاص الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامات الواقية، وضبط قضية فى مجال منع تداول "الشيشة"، وتحرير مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات الجائحة.




موضوعات متعلقة

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

مصرع أم ونجلها في حريق منزلهما بكفرالشيخ

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 7-1-2021

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دراسة: الصين أمامها عمل كثير لتحقيق الأهداف البيئية والمناخية

دراسة: الأمريكيون من السود الأكثر ترددًا فى أخذ لقاح كورونا

لماذا فشل علاج الاضطراب ثنائى القطب مع غالبية المرضى؟

مواعيد القطارات اليوم الخميس 7-1-2021

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

«سقف الغرفة».. كتاب جديد لسمر طاهر عن دار كتبنا

شاهيناز الفقى: جائزة إحسان عبدالقدوس حافز قوى وتتويج لجهدى

نصير شمة يفوز بجائزة هولندية لأبرز الشخصيات تأثيرا فى 2020

«حكاية بنى سويف الجميلة».. كتاب جديد للشاعر مؤمن سمير