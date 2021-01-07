«الكمامة» تُسقط أكثر من 17 ألف شخص في قبضة الأمن خلال 24 ساعة

ضبط رجال الأمن 17710 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 17161، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال عدد 549 لعدم سداد الغرامة المقررة، خلال 24 ساعة.كما تم تحرير 633 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 207 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1185 أرجيلة.واتخذت الداخلية الإجراءات القانونية قِبل الأشخاص الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامات الواقية، وضبط قضية فى مجال منع تداول "الشيشة"، وتحرير مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات الجائحة.